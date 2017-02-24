СМИ: Игроки "Лестера" настояли на увольнении Раньери

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери был отправлен в отставку по инициативе игроков, утверждает Sky Sports. По информации источника, ветераны команды после поражения в 1/8 финала Лиги чемпионов от "Севильи" (1:2) сообщили владельцу клуба, что недовольны работой под руководством итальянца.

На данный момент "Лестер" занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Конец сказки. "Лестер" уволил Раньери