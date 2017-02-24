СМИ: Игроки "Лестера" настояли на увольнении Раньери

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери был отправлен в отставку по инициативе игроков, утверждает Sky Sports. По информации источника, ветераны команды после поражения в 1/8 финала Лиги чемпионов от "Севильи" (1:2) сообщили владельцу клуба, что недовольны работой под руководством итальянца.
На данный момент "Лестер" занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.
Pablo_75
Они чего, больные? Команда одной ногой в 1/4 ЛЧ, и они хотят в этот момент менять тренера? Теперь Чемпионшип однозначно.
13:05
Паснаход
Иуды!
12:58
icezellion
Звезду схватили, думали теперь они мега игроки. И получили.
12:32
Finrod
М-да. Он из этих, никому неизвестных игроков, сделал чемпионов, а они оказались недовольны его работой.
12:23
Andre_Saratov
Зенит-1985.
12:23