12:07 | ФУТБОЛ — Англия

СМИ: Игроки "Лестера" настояли на увольнении Раньери

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Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери был отправлен в отставку по инициативе игроков, утверждает Sky Sports. По информации источника, ветераны команды после поражения в 1/8 финала Лиги чемпионов от "Севильи" (1:2) сообщили владельцу клуба, что недовольны работой под руководством итальянца.

На данный момент "Лестер" занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Конец сказки. "Лестер" уволил Раньери

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Pablo_75

Они чего, больные? Команда одной ногой в 1/4 ЛЧ, и они хотят в этот момент менять тренера? Теперь Чемпионшип однозначно.

13:05

Паснаход

Иуды!

12:58

icezellion

Звезду схватили, думали теперь они мега игроки. И получили.

12:32

Finrod

М-да. Он из этих, никому неизвестных игроков, сделал чемпионов, а они оказались недовольны его работой.

12:23

Andre_Saratov

Зенит-1985.

12:23

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