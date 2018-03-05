Канте пропустил матч с "Манчестер Сити" из-за обморока на тренировке

По информации The Telegraph, полузащитник "Челси" Н'голо Канте потерял сознание на тренировке перед матчем 29-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити". Встреча завершилась победой "горожан" со счетом 1:0.

После этого инцидента Канте был отправлен в больницу и обследование не выявило у игрока никаких проблем с сердцем. Тем не менее, тренерский штаб принял решение не рисковать игроком и не выпускать его на встречу.

Сегодня футболист возобновил тренировки в общей группе. 26-летний француз провел 25 матчей в чемпионате Англии и забил один мяч.