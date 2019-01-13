Источник: Джузеппе Росси тренируется в "Манчестер Юнайтед"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Джузеппе Росси в ближайшее время начнет тренироваться в составе бывшей команды, информирует сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Отмечается, что разрешение на это он получил от своего друга, исполняющего обязанности главного тренера "МЮ" Уле Гуннара Сульшера. Вместе они выступали за команду с 2004 по 2006 год.

Последним клубом 31-летнего Росси был "Дженоа". За итальянскую команду в сезоне-2017/18 он провел 8 матчей, в которых забил один гол. Последний раз Росси выходил на поле в мае 2019 года, после чего уехал в США и восстанавливался от травмы. На данный момент он является свободным агентом.