Источник: Абрамович не планирует продавать "Челси"

Владелец "Челси" Роман Абрамович не собирается продавать клуб, утверждает телеграм-канал The Bell. Ранее у владельца лондонского клуба возникли проблемы с получением британской визы. Точная причина задержки неизвестна, но СМИ сообщили, что Абрамович отозвал свое заявление на получени документов. По версии The Times, российский бизнесмен рассматривает вариант продажи клуба.

Абрамович приобрел "Челси" в июне 2003 года за 150 миллионов евро. За это время клуб завоевал шесть чемпионских титулов и один раз выиграл Лигу чемпионов. В четверг стало известно, что лондонцы приостановили работы по проектированию нового стадиона из-за "неблагоприятного инвестиционного климата".