Ибрагимович тренируется в общей группе с небольшими ограничениями

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович близок к возвращению в строй после травмы. Как сообщает The Sun, футболист уже приступил к тренировкам с основной командой с небольшими ограничениями. Отмечается, что тренеры ограничивают шведа от контактных единоборств.

Швед выступал за "красных дьяволов" в сезоне-2016/17, по итогам которого покинул клуб на правах свободного агента. Манкунианцы не стали продлевать контракт с форвардом, поскольку в апреле он получил тяжелую травму – планировалось, что он сможет восстановиться к началу 2018 года.