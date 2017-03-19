10:11 | ФУТБОЛ — Англия

Ибрагимович останется в "МЮ", только если станет самым высокооплачиваемым игроком команды

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович готов остаться в клубе на следующий сезон только при условии повышения зарплаты, информирует The Sun. Футболист настаивает на том, что должен зарабатывать не меньше, чем полузащитник Поль Погба и форвард Уэйн Руни, которые получают по 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Зарплата 35-летнего игрока на данный момент составляет 260 тысяч фунтов. Контракт Ибрагимовича с клубом истекает предстоящим летом, но в соглашении имеется пункт о продлении сотрудничества сторон на еще один год.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Slim Taller

Погба сразу загрустил.

11:11

ed_tsy

опять Зенит пролетит?

10:55

Arty

Гнать его надо в Россию за 20000 в месяц)

10:19

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