Ибрагимович останется в "МЮ", только если станет самым высокооплачиваемым игроком команды

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович готов остаться в клубе на следующий сезон только при условии повышения зарплаты, информирует The Sun. Футболист настаивает на том, что должен зарабатывать не меньше, чем полузащитник Поль Погба и форвард Уэйн Руни, которые получают по 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Зарплата 35-летнего игрока на данный момент составляет 260 тысяч фунтов. Контракт Ибрагимовича с клубом истекает предстоящим летом, но в соглашении имеется пункт о продлении сотрудничества сторон на еще один год.