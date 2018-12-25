Хуан Мата: "Игроки "МЮ" смотрят в будущее с оптимизмом"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата заявил, что игроки его команды смотрят в будущее с оптимизмом. 30-летний испанец добавил, что фанаты "красных дьяволов" заслуживают самой лучшей игры.

- Нашим новым боссом стал легендарный Уле Гуннар Сульшер, - приводит слова Маты Sky Sports. - Мы хорошо отметили его возвращение - победили "Кардифф". Эта победа поднимет наш моральный дух перед Новым годом. Для нас настало время быть оптимистами, смотреть в будущее и прилагать все усилия, чтобы подняться как можно выше в турнирной таблице. У нас есть отличная мотивация - наши фанаты, которые заслуживают самой лучшей игры.

Напомним, Сульшер был назначен исполняющим обязанности главного тренера "МЮ" 19 декабря 2018 года. "Красные дьяволы" занимают 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков после 18 туров.

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