Хосеп Гвардьола: "Зарплата Санчеса нарушила бы стабильность "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола отметил, что высокая зарплата нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса ударила бы по бюджету "горожан". Специалист подчеркнул, что главное для него – стабильность клуба.

– Если бы "Манчестер Сити" приобрел Санчеса, это бы навредило стабильности клуба, – цитирует The Telegraph Гвардьолу. – Мы стараемся быть стабильными с зарплатой игроков, это важно для команды. Я никогда не оказывал давления на руководство, если оно считало, что трансфер обойдется слишком дорого. Я сразу принимаю решение клуба и начинаю работу над новым вариантом. Стабильность клуба – самое главное.

"Манчестер Сити" потратил много денег, этого нельзя отрицать. Но ни в "Барселоне", ни в "Баварии", ни сейчас я никогда не давил на клуб, чтобы мне покупали футболистов, если руководство считало их слишком дорогими. Но следующим летом "Манчестер Сити" планирует приобрести трех или четырех футболистов.

Напомним, ранее сообщалось, что Санчес может перейти из "Арсенала" в "Манчестер Сити", однако по последней информации он должен присоединиться к "Манчестер Юнайтед".