Хосеп Гвардьола: "Венгер – это гигантская личность"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола отметил, что Арсен Венгер, объявивший об уходе с поста наставника "Арсенала", был и остается выдающимся тренером. По словам испанца, благодаря Венгеру, английская премьер-лига стала тем, чем является сегодня.

– Венгер – это гигантская личность. Английская премьер-лига является английской премьер-лигой благодаря тому, что он делал и как он делал, – цитирует Marca Гвардиолу. – Я желаю ему всего самого лучшего в будущем.

"Манчестер Сити" Гвардьолы на прошлой неделе досрочно выиграл чемпионат Англии-2017/18. На данный момент в активе команды - 87 очков. У "Манчестер Юнайтед", идущего вторым, - 74.

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