Хосеп Гвардьола: "Манчестер Сити" уже вышел в финал"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после победы над "Бертон Альбион" в первом матче 1/2 финала Кубка лиги (9:0) заявил, что его команда уже в финале. Ответная встреча состоится 23 января.

– Результат был хорошим, и, конечно, "Сити" уже в финале, но мы должны сыграть ответный матч, - цитирует BBC Гвардьолу. - Мы подойдем к нему серьезно. У "Бертона" был невероятный путь в турнире. Они могут гордиться.

Сейчас я собираюсь выпить бокал вина с тренером "Бертона" Найджелом Клафом. Знаю, как важен его отец для английского футбола, он был гением. Будет приятно поделиться с ним опытом.