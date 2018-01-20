Хосеп Гвардьола: "Манчестер Сити" не собирается покупать еще одного форварда"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола заявил, что в его планы не входит покупка еще одного форварда в зимнее трансферное окно. Он также добавил, что в его команде есть игроки, которые смогут прийти на помощь в случае необходимости.

Ранее появилась информация, что нападающий Габриэл Жезус опережает график восстановления и может вернуться на поле в течение двух-трех недель.

– У нас есть два нападающих, и нам не нужен еще один. В нашем арсенале есть другие игроки, которые могут прийти на помощь в случае необходимости, – цитирует AFP Гвардьолу. – Мы не собираемся покупать чистого форварда, умеющего играть только на этой позиции. Этого не произойдет.