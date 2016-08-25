04:39 25 августа | ФУТБОЛ — Англия

Хосеп Гвардьола: "Харт - легенда, но я не могу сделать счастливыми всех футболистов"

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после ответного матча 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов со "Стяуа" (1:0) подчеркнул, что Джо Харт по-прежнему является игроком команды. По словам Гвардьолы, он не может сделать счастливыми всех футболистов, поскольку стартовый состав ограничен 11-ю футболистами. Харт во встрече с румынским клубом впервые в сезоне вышел на поле с первых минут.

 - Я принимаю решения в команде, - приводит The Telegraph слова Гвардьолы. - Некоторые из них могут нравиться, некоторые - нет. Но самое главное - я пытаюсь поступать честно не только с Хартом, но и со всеми игроками в команде. Джо по-прежнему является игроком "Манчестер Сити", я рад, что сегодня он сыграл на высочайшем уровне. Он - легенда клуба, именно благодаря ему команда является тем, чем является. Я бы хотел, чтобы мои решения оставляли довольными всех, но это невозможно. В клубе 28 игроков и только 11 из них могут выйти в стартовом составе.

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