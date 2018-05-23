Хосеп Гвардьола: "Эмери – топ-тренер"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола считает, что "Арсенал" не ошибся в выборе наставника.

– Отличный тренер. Его карьера говорит сама за себя, - приводит слова 47-летнего специалиста The Telegraph, - Он успешно работал со многими испанскими командами, а также с "ПСЖ". Добро пожаловать в Англию, в наш чемпионат пришел еще один прекрасный тренер.

"Арсенал" объявил о назначении Унаи Эмери главным тренером сегодня, 23 мая.