Хосеп Гвардьола: "Чемпионат выигран, сейчас время рекордов"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола подчеркнул, что его команда не потеряла мотивацию после досрочной победы в чемпионате Англии. "Ман Сити" в сегодняшней встрече 34-го тура разгромил "Суонси" - 5:0.

- В футболе всегда нужно прогрессировать, - цитирует BBC Гвардьолу. - Погоня за рекордами помогает футболистам оставаться в тонусе. Чемпионат выигран, сейчас время рекордов.

Если начать думать: "Ну все, мы чемпионы, дело сделано", невозможно играть так, как мы сегодня сыграли. На прошлой неделе мы говорили об этом с игроками. Если мы прибавим, это пойдет нам на пользу в следующем сезоне.