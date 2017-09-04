Хасселбайнк возглавил клуб третьего английского дивизиона

Клуб третьего английского дивизиона "Нортгемптон Таун" на своем официальном сайте сообщил о назначении на пост главного тренера команды бывшего нападающего "Челси" и сборной Голландии Джимми Флойда Хасселбайнка. Контракт между клубом и 45-летним специалистом рассчитан на три года.

На этом посту экс-форвард "синих" сменил Джастина Эдинбурга, который ушел из клуба 31 августа.

Напомним, что Хасселбайнк работает в качестве тренера с 2011 года - до 2013 года он был ассистентом в "Ноттингем Форест". После этого он возглавлял "Антверпен", "Бертон Альбион" и "КПР".