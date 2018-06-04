Харри Кейн - самый дорогой футболист в мире, Криштиану Роналду - 24-й

Нападающий сборной Англии и "Тоттенхэма" Харри Кейн стал самым дорогим футболистом в топ-5 европейских лиг по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory), информирует официальный сайт организации. Его трансферная стоимость оценивается в 201,2 миллиона евро.

Второе место занимает нападающий сборной Бразилии и "ПСЖ" Неймар (195,7 миллиона евро). Замыкает первую тройку одноклубник Неймара, форвард сборной Франции Кильян Мбаппе (186,5 миллиона евро).

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси занимает четвертое место. Его трансферная стоимость 184,2 миллиона евро. Египетский форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах (171,3 миллиона евро) идет на пятом месте. Португальский нападающий "Реала" Криштиану Роналду (103,4 миллиона) занимает 24-е место.