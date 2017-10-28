"Халл" Слуцкого проиграл "Ноттингем Форест"

В матче 14-го тура чемпиошипа "Халл Сити" уступил "Ноттингем Форест" – 2:3.
В составе "красных" хет-трик оформил полузащитник Киран Доуэлл. За "тигров" забили нападающий Джаррод Боуэн и защитник Майкл Хектор.
Данное поражение для подопечных Леонида Слуцкого стало вторым в последних пяти матчах.
"Халл" занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионшипа, имея в своем активе 16 очков. Отставание от ближайшего соперника – "КПР" составляет один балл.
Чемпионат Англии
Чемпионшип
14-й тур
"Халл Сити" - "Ноттингем Форест" - 2:3 (0:1)
Голы: Доуэлл, 29 (0:1). Доуэлл, 71 (0:2). Боуэн, 76 (1:2). Доуэлл, 83 - с пенальти (1:3). Хектор, 88 (2:3).
"Халл Сити": Макгрегор, Эйна, Доусон, Хектор, Кларк, Боуэн, Мейлер, Ларссон, Хенриксен (Тораль, 46. Дико, 54), Грощицки (Ирвайн, 46), Кэмпбелл.
"Ноттингем Форест": Смит, Личей, Мансьенн, Дариква, Уоррелл, Маккей (Уорд, 80), Воган (Бухалакис, 70), Бридкатт, Доуэлл, Осборн, Каммингс (Уокер, 70).
Предупреждения: Воган, 24. Ларссон, 61. Ирвайн, 64. Доусон, 68. Кларк, 74. Уорд, 86. Уокер, 90+1.
Судья: Симпсон (Англия).
28 октября. Халл. Стадион KCOM Stadium.
Thomas_Boy_
Вопрека приперся поныть.))) Знаток чемпионшипа.))
21:44
Вопреки
Вы думаете кому-то интересна судьба Слуцкого, добывавшего трофеи для ЦСКА в кабинетах Гинера.... и блиставшего на сценах КВН ??? Заблуждаетесь... и этот пиар неваляшки уже начинает надоедать. Леня, как и в России, навязывает команде тот же трусливый футбол и даже на своем поле играет с вечным аутсайдером ЧШ ВТОРЫМ номером... А ведь его назначали лишь с одной задачей - вернуть Халл в высший дивизион, а он плотно обосновался в таблице на 17-18 месте, в одной победе конкурентов от вылета во второй дивизион. Но Вы продолжаете нам о нем напоминать... может быть дождетесь его триумфа какого-нибудь, а потом и предложете вспомнить ?
21:37
Очень плохой мальчик
Слуцкий: "да у них скафадры не той системы".
21:37
Romka3101
Это фиаско,братан(((
21:36
баламошка
Лёнька, дружище, как так-то?!)
21:34
Фуля
Лёня-я-я-я-я!!!!!!! Космо-о-о-о-о-осссс!!!!!
21:32
Thomas_Boy_
Леня, держись!
21:31
Радик_Казань
Леонид Викторович. Возвращайтесь пожалуйста спасать ЦСКА.
21:30
Митяй Антибомж
Читалось ))
21:28