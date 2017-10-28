"Халл" Слуцкого проиграл "Ноттингем Форест"

В матче 14-го тура чемпиошипа "Халл Сити" уступил "Ноттингем Форест" – 2:3.

В составе "красных" хет-трик оформил полузащитник Киран Доуэлл. За "тигров" забили нападающий Джаррод Боуэн и защитник Майкл Хектор.

Данное поражение для подопечных Леонида Слуцкого стало вторым в последних пяти матчах.

"Халл" занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионшипа, имея в своем активе 16 очков. Отставание от ближайшего соперника – "КПР" составляет один балл.

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14-й тур

"Халл Сити" - "Ноттингем Форест" - 2:3 (0:1)

Голы: Доуэлл, 29 (0:1). Доуэлл, 71 (0:2). Боуэн, 76 (1:2). Доуэлл, 83 - с пенальти (1:3). Хектор, 88 (2:3).

"Халл Сити": Макгрегор, Эйна, Доусон, Хектор, Кларк, Боуэн, Мейлер, Ларссон, Хенриксен (Тораль, 46. Дико, 54), Грощицки (Ирвайн, 46), Кэмпбелл.

"Ноттингем Форест": Смит, Личей, Мансьенн, Дариква, Уоррелл, Маккей (Уорд, 80), Воган (Бухалакис, 70), Бридкатт, Доуэлл, Осборн, Каммингс (Уокер, 70).

Предупреждения: Воган, 24. Ларссон, 61. Ирвайн, 64. Доусон, 68. Кларк, 74. Уорд, 86. Уокер, 90+1.

Судья: Симпсон (Англия).

28 октября. Халл. Стадион KCOM Stadium.

Турнирная таблица – здесь