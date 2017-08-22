"Халл Сити" Слуцкого вылетел из Кубка лиги

"Халл Сити" потерпел поражение от "Донкастера" в матче 1/32 финала Кубка английской лиги. Подопечные россиянина Леонида Слуцкого пропустили два мяча во втором тайме.

Стоит отметить, что семь игроков в составе "тигров" проводили дебютную встречу, из которых шестеро и вовсе дебютировали на профессиональном уровне: Уилл Мэннион, Брандон Флеминг, Джош Клэкстон, Робби Маккензи, Уилл Аннан, Дэн Бетти и Тайлер Хэмилтон.

Кубок английской лиги

1/32 финала

"Донкастер" - "Халл Сити" - 2:0 (0:0)

"Донкастер": Мароши, Райт, Эндрю, Алкок, Роу (Гарретт, 74), Бен Хемис, Конголо (Мэйсон, 83), Блэр, Уайтман, Маркис (Уильямс, 60), Мэй.

"Халл Сити": Мэннион, Ленихан, Флеминг (Бэкворт, 68), Маккензи, Уэйр, Олли, Клэкстоун, Бетти, Аннан, Льюэр, Хэмилтон (Хинчлифф, 77).

Предупреждения: Уэйр, 73. Бетти, 86.

Судья: Салисбери.

22 августа. Донкастер. Стадион "Кипмоут".

Трансляция матча "Донкастер" - "Халл Сити"