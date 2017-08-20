"Хаддерсфилд" одержал вторую победу кряду в чемпионате Англии

"Хаддерсфилд" с минимальным счетом обыграл "Ньюкасл" (1:0) в матче 2-го тура чемпионата Англии. Напомним, что "Хаддерсфилд" – дебютант лиги в этом сезоне и одержал уже две победы в турнире. "Ньюкасл", в свою очередь, потерял очки в двух матчах.

Единственный мяч в этой встрече забил полузащитник Аарон Муй. Для 23-летнего футболиста гол стал первым в сезоне.

Чемпионат Англии

2-й тур

"Хаддерсфилд" – "Ньюкасл" – 1:0 (0:0)

Гол: Муй, 50 (1:0).

"Хаддерсфилд": Лессль, Йергенсен Занка, Леве, Шиндлер, Смит, Муй, Биллинг, ван Ла Парра (Кванер, 69), Качунга (Палмер, 72), Инс (Хефеле, 90), Мунье.

"Ньюкасл": Эллиот, Кларк, Манкильо, Мбемба, Ласкеллес, Ритчи, Хэйден (Диаме, 76), Мерино, Атсу, Гэйл (Хоселу, 52), Перес (Мерфи, 80).

Предупреждения: Ритчи, 41. Хэйден, 53. Хоселу, 64. Биллинг, 66. Палмер, 77. Мунье, 88. Ласкеллес, 90.

Судья: Поусон (Англия).

20 августа. Хаддерсфилд. Стадион "John Smith's Stadium".