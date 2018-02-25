Гол Лингарда принес "МЮ" волевую победу над "Челси"

"Манчестер Юнайтед" дома обыграл "Челси" (2:1) в матче 28-го тура чемпионата Англии. На гол полузащитника гостей Виллиана хозяева поля ответили точными ударами Ромелу Лукаку и Джесси Лингарда.

После этой встречи "красные дьяволы" продолжают занимать второе место в турнирной таблице премьер-лиги. В активе команды Жозе Моуринью 59 очков. У занимающего первую строчку "Манчестер Сити" 72 очка и игра в запасе. Подопечные Антонио Конте, в свою очередь, располагаются на пятой строчке (53).

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Премьер-лига

28-й тур

"Манчестер Юнайтед" - "Челси" - 2:1 (1:1)

Голы: Виллиан, 32 (0:1). Лукаку, 40 (1:1). Лингард, 75 (2:1).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Линделеф, Смоллинг, Янг, Мактоминэй, Матич, Погба, Марсьяль (Лингард, 64), Лукаку, Санчес (Байи, 81).

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес (Жиру, 78), Дринкуотер (Фабрегас, 81), Канте, Азар (Педро, 73), Виллиан, Алонсо, Мората.

Предупреждения: Канте, 30. Валенсия, 68. Матич, 85. Мората, 88.

Судья: Аткинсон.

25 февраля. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".