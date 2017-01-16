09:17 | ФУТБОЛ — Англия

Гиггз может возглавить "Ноттингем Форест"

0
0
0

"Ноттингем Форест" занимается поисками нового главного тренера, так как вчера был отправлен в отставку Филипп Монтанье. Как утверждает Daily Mail, в число претендентов на вканатное место входит легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз, работавший в тренерском штабе "Красных дьяволов" после завершения карьеры. Ранее 43-летний валлиец несколько раз заявлял о жделании попробовать свои силы в роли главного тренера. Также в шорт-лист клуба из чемпион-лиги входят 54-летний Майк Фелан, 55-летний Кенни Джекетт и 43-летний Оскар Гарсия.

На данный момент "Ноттингем Форест" занимает 20-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона Англии.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ