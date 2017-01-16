Гиггз может возглавить "Ноттингем Форест"

"Ноттингем Форест" занимается поисками нового главного тренера, так как вчера был отправлен в отставку Филипп Монтанье. Как утверждает Daily Mail, в число претендентов на вканатное место входит легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз, работавший в тренерском штабе "Красных дьяволов" после завершения карьеры. Ранее 43-летний валлиец несколько раз заявлял о жделании попробовать свои силы в роли главного тренера. Также в шорт-лист клуба из чемпион-лиги входят 54-летний Майк Фелан, 55-летний Кенни Джекетт и 43-летний Оскар Гарсия.

На данный момент "Ноттингем Форест" занимает 20-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона Англии.