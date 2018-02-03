Гэри Невилл: "Решение Гвардьолы похоже на протест"

Экс-капитан сборной Англии Гэри Невилл раскритиковал решение главного тренера "Манчестер Сити" Пепа Гвардьолы включить всего шесть человек в запас "горожан" на матч 26-го тура чемпионата Англии против "Бернли". В премьер-лиге можно заявлять на игру семь запасных. Сам Гвардьола объяснил свое решение тем, что вторая команда "Ман Сити" вчера провела тяжелую встречу.

– Я думаю, что Гвардьола шутит, – сказал Невилл в интервью Sky Sports News. – На его месте можно было позвонить тренеру молодежной команды "Ман Сити" и спросить, какой парень заслуживает повышения, кто хорошо играет и кто много работает. Надо было забыть про вторую команду и включить в заявку юниора, чтобы он почувствовал премьер-лигу, дать ему мотивацию.

На месте менеджера академии или резервной команды "Манчестер Сити" я бы подумал, что зря трачу время на своем месте. Гвардьола – невероятный тренер, но такие поступки могут подвести его. Не надо так поступать. Это похоже на протест.