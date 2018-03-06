Гэри Невилл: "Игра "Челси" была отвратительной"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гэри Невилл раскритиковал игру "Челси" под руководством Антонио Конте. Он признался, что футбол "синих" в матче с "Манчестер Сити" (0:1) был ужасным.

– Честно говоря, это было отвратительно, – цитирует Sky Sports Невилла. – Можно согласиться с тем, что против "Сити" сложно стараться играть в контроль мяча. Но так не ведет себя команда, претендующая на место среди лучших. "Сити" – лучшая команда премьер-лиги с большим отрывом. Когда "Сити" теряет мяч, он тут же реагирует. Команда постоянно быстро двигается. Ей нет покоя.

А футболисты "Челси" просто отдыхали на поле. Конте почему-то назвал глупцами тех, кто критикует его игроков. Но наверняка за игрой наблюдало руководство "Челси". Оно точно не примет такой игры. Это не просто недостаточно хороший футбол – это неприемлемый футбол.