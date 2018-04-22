Гэри Невилл: "Арсеналу" идеально подходит Симеоне"

Известный эксперт Гэри Невилл скептически относится к приглашению Луиса Энрике в "Арсенал". По его мнению, "канонирам" больше подойдет Диего Симеоне. Ранее было объявлено об уходе Арсена Венгера после 22 лет работы в лондонском клубе.

– Будем честными, у "Арсенала" для победы в премьер-лиге есть только два варианта, – приводит Sky слова Невилла. – Нанять тренера, который будет прыгать выше головы или начать тратить на уровне "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Второе маловероятно.

Луис Энрике – замечательный специалист, который много чего выиграл. Но насколько он подходит "Арсеналу"? Думаю, "канонирам" идеально подходит Диего Симеоне. На протяжении многих сезонов он бросает вызов "Реалу " и "Барселоне" в команде с непоставимым бюджетом. Симеоне – победитель, боец, он изменит менталитет "Арсенала". Венгер уходит уже 18 месяцев, не верю, что у "Арсенала" нет плана. Если у них есть амбиции, то им нужен особый тренер.