Гари Линекер: "Теперь контракт с Венгером продлят на два года"

Экс-нападающий сборной Англии и популярный телеведущий Гари Линекер подшутил над "Арсеналом" и главным тренером команды Арсеном Венгером.

Лондонский клуб в данный момент дома обыгрывает команду 5-го дивизиона Англии "Линколн Сити" в 1/4 финала Кубка Англии. По мнению Линекера, теперь руководство лондонцев продлит контракт с Венгером. Ранее сообщалось, что по окончании сезона француз с большой долей вероятности покинет "Арсенал".

"Арсенал" пробивается в полуфинал Кубка Англии. Теперь с Венгером подпишут контракт еще на два года", – написал Линекер в "Твиттере".