20:06 | Футбол — Англия

Гари Линекер: "Салах, ты мелкий паршивец"

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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер с уважением отозвался о форварде "Ливерпуля"  Мохамеде Салахе. Египтянин оформил дубль в матче с "Лестером" (2:1). В последних 17 играх чемпионата Салах забил 17 мячей - второй результат после Харри Кейна из "Тоттенхэма" (18). 

"Нужно отдать должное. Еще два гола. Салах, ты мелкий паршивец", - написал Линекер в Твиттере.

Напомним, что Салах - игрок сборной Египта, соперник России по групповому турниру чемпионата мира-2018.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Soulles

Al Rains Нужно что то делать с ним...заранее...полоний?---зачем так сложно,хватит и мельдония и письмо в ВАДА )

20:57

Al Rains

Нужно что то делать с ним...заранее...полоний?

20:36