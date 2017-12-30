Гари Линекер: "Салах, ты мелкий паршивец"

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер с уважением отозвался о форварде "Ливерпуля" Мохамеде Салахе. Египтянин оформил дубль в матче с "Лестером" (2:1). В последних 17 играх чемпионата Салах забил 17 мячей - второй результат после Харри Кейна из "Тоттенхэма" (18).
"Нужно отдать должное. Еще два гола. Салах, ты мелкий паршивец", - написал Линекер в Твиттере.
Напомним, что Салах - игрок сборной Египта, соперник России по групповому турниру чемпионата мира-2018.
- Сборная России (футбол)
- Тоттенхэм
- Ливерпуль
- Сборная Египта
- Сборная Англии (футбол)
- Лестер
- Гари Линекер
- Мохамед Салах
- Харри Кейн
Soulles
Al Rains Нужно что то делать с ним...заранее...полоний?---зачем так сложно,хватит и мельдония и письмо в ВАДА )
20:57
Al Rains
Нужно что то делать с ним...заранее...полоний?
20:36