Гари Линекер: "Салах, ты мелкий паршивец"

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер с уважением отозвался о форварде "Ливерпуля" Мохамеде Салахе. Египтянин оформил дубль в матче с "Лестером" (2:1). В последних 17 играх чемпионата Салах забил 17 мячей - второй результат после Харри Кейна из "Тоттенхэма" (18).

"Нужно отдать должное. Еще два гола. Салах, ты мелкий паршивец", - написал Линекер в Твиттере.

Напомним, что Салах - игрок сборной Египта, соперник России по групповому турниру чемпионата мира-2018.