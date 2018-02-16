Габриэл Жезус вернулся к тренировкам в общей группе

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола рассказал о том, что нападающий Габриэл Жезус вернулся к тренировкам в общей группы. Бразилец восстанавливался от травмы колена, из-за которой пропустил около шести недель.

– Хорошая новость: Жезус сегодня будет тренироваться в общей группе, – цитирует пресс-служба "горожан" Гвардьолу. – Не знаю, когда именно он начнет играть. Сегодня Жезус тренируется вместе с командой.

Напомним, что 20-летний игрок получил поврежде6ние 31 декабря в игре с "Кристал Пэлас". В этом сезоне он провел 18 матчей в чемпионате Англии, забил 8 мячей и сделал 3 голевые передачи.