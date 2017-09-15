Фикайо Томори: "Несмотря на поражения, Слуцкий пытается быть позитивным"

Защитник "Халл Сити" Фикайо Томори отметил, что несмотря на ряд поражений, главный тренер команды Леонид Слуцкий пытается быть позитивным и поддерживать у игроков хорошее настроение. Он также добавил, что команде просто нужно преодолеть этот период.

– Слуцкий поддерживает хорошее настроение в раздевалке и пытается быть позитивным, – цитирует пресс-служба "Халла" слова Томори. – Я бы не сказал, что у нас нет уверенности в себе. Нам нужно преодолеть этот период, и потом мы втянемся.

Напомним, "Халл" в последних двух турах чемпионшипа проиграл "Дерби Каунти" (0:5) и "Фулхэму" (1:2). После семи туров команда идет на 16-м месте в турнирной таблице.

В следующем матче команда Леонида Слуцкого примет на своем поле "Сандерленд". Встреча состоится 16 сентября и начнется в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.