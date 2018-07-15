Фелипе Андерсон: "Вест Хэм" - клуб с большими традициями, здесь играли Мур, Тевес и Ди Канио"

Новичок "Вест Хэма" полузащитник Фелипе Андерсон прокомментировал свой переход. Ранее он выступал за "Лацио".

- Я очень рад перейти в "Вест Хэм". Это клуб с большими традициями, - цитирует бразильца официальный сайт "молтобойцев". - Здесь играли великие игроки, такие как Бобби Мур, Карлос Тевес, Паоло Ди Канио. Они были кумирами болельщиков. Я ставлю перед собой большие цели. Кто знает, может быть, я тоже покорю эти вершины и стану легендой клуба. Я очень рад быть здесь. Моя мечта осуществилась. Я знаю, сколько усилий приложил владелец клуба Дэвид Салливан, чтобы заполучить меня. Знаю, насколько это было непросто, поэтому я ему очень благодарен и надеюсь отплатить за доверие голами и победами.

Сообщается, что контракт подписан на четыре года. Сумма трансфера не указана, однако сообщается, что это самая дорогая покупка в истории "молотобойцев". По информации в СМИ, за бразильца они заплатили 30 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 25-летний футболист провел 32 матча за "Лацио" и забил восемь мячей при десяти голевых передачах. Ранее в "Вест Хэм" перешли Джек Уилшир, Андрей Ярмоленко и Фабиан Бальбуэна.