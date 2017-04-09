Федерико Македа: "Я ослушался Фергюсона, и это главная ошибка в моей жизни"

Нападающий "Новары" Федерико Македа отметил, переход из "Манчестер Юнайтед" в "Сампдорию" в 2011 году – главная ошибка в его карьере. 25-летний итальянец подчеркнул, что наставник "красных дьяволов" Алекс Фергюсон отговаривал его от возвращения в Италию.

– Фергюсон хотел, чтобы я ушел в аренду, – цитирует ESPN Македу. – Меня хотели видеть многие клубы, в том числе "Эвертон" и "Сандерленд". Но я хотел играть в чемпионате Италии. Фергюсон выразил несогласие с моим выбором, он хотел, чтобы я остался в Англии, тогда он мог бы внимательнее следить за моим прогрессом. Он предупредил, что в Италии мне будет намного тяжелее. Я настоял на переезде в Италию, и это – главная ошибка в моей карьере.