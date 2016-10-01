Фанаты "Вест Хэма" и "Мидлсбро" подрались после матча

Фанаты "Вест Хэма" и "Мидлсбро" устроили драку после матча 7-го тура, завершившегося вничью - 1:1. Лондонский клуб, с этого лета играющий на Олимпийском стадионе, неудачно начал сезон - на его счету всего 4 очка в 7 матчах.
West Ham & Boro fans after the game today... 👊 pic.twitter.com/xK0zruYajP– Football Fights (@footbalIfights) 1 октября 2016 г.
s23tass
А чего это "молотобойцы" на "боро" наехали!? Или им теперь все одно, что Боро, что Львы (Миллоулл)? Или фильм Хулиганы зеленой улицы забыли!? Не хорошо...
22:16
gangster
заткнулсЯ бы ты повар,смысл на такой матч русским ехать ???????
22:08