Фанаты "Вест Хэма" и "Мидлсбро" подрались после матча

Фанаты "Вест Хэма" и "Мидлсбро" устроили драку после матча 7-го тура, завершившегося вничью - 1:1. Лондонский клуб, с этого лета играющий на Олимпийском стадионе, неудачно начал сезон - на его счету всего 4 очка в 7 матчах.

West Ham & Boro fans after the game today... 👊 pic.twitter.com/xK0zruYajP – Football Fights (@footbalIfights) 1 октября 2016 г.