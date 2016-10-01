21:51 | ФУТБОЛ — Англия

Фанаты "Вест Хэма" и "Мидлсбро" подрались после матча

0
0
0
2

Фанаты "Вест Хэма" и "Мидлсбро" устроили драку после матча 7-го тура, завершившегося вничью - 1:1. Лондонский клуб, с этого лета играющий на Олимпийском стадионе, неудачно начал сезон - на его счету всего 4 очка в 7 матчах.

0
0
0

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Солиста "На-На" зверски избили радикалы в Одессе...

Следователи снова обвинили Россию в атаке на "Боинг" MH17 над Донбассом,...

Единственное интервью Стерджеса о скандале в Москве: Проблема в их...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

s23tass

А чего это "молотобойцы" на "боро" наехали!? Или им теперь все одно, что Боро, что Львы (Миллоулл)? Или фильм Хулиганы зеленой улицы забыли!? Не хорошо...

22:16

gangster

заткнулсЯ бы ты повар,смысл на такой матч русским ехать ???????

22:08

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ