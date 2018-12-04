Фабинью: "Не собираюсь уходить из "Ливерпуля"

Полузащитник "Ливерпуля" Фабинью заявил, что хочет остаться в клубе. Ранее СМИ сообщали, что 25-летний бразилец может перейти в "ПСЖ" из-за недостатка игровой практики в Англии.

- Это все слухи. Я никогда не хотел покинуть "Ливерпуль", - приводит слова Фабинью UOL. - Мне нужно запастись терпением, чтобы получить свой шанс. Но я счастлив в "Ливерпуле". Причин уходить нет.

Фабинью перешел в "Ливерпуль" 28 мая 2018 года. Он провел 10 матчей за "красных" и не отметился результативными действиями.

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