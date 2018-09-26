Езил отказался встречаться с Левом

Полузащитник "Арсенала" Месут Езил отказал главному тренерму сборной Германии Йоахиму Леву​ в беседе, сообщает Bild. Наставник национальной команды прилетел в Лондон на тренировочную базу "канониров" для личной встречи с хавбеком, но получил отказ, который поддержал тренер "Арсенала" Унаи Эмери. Вместо этого Лев поговорил с Пером Мертесакером, Берндом Лено и Шкодраном Мустафи.

Езил выступал за сборную Германии с 2009 по 2018 год. В ее составе он выигрывал чемпионат мира-2014. После ЧМ-2018 в России он заявил, что завершает выступления за национальную команду. По его словам, он сталкивался с проявлениями расизма из-за своего турецкого происхождения.