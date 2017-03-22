Эшли Коул: "Мне нравится наблюдать за страданиями "Арсенала"

Защитник "Лос-Анджелес Гэлакси" Эшли Коул отметил, что не сожалеет о переходе в "Челси" из "Арсенала" в 2006 году. Воспитанник "канониров" подчеркнул, что в родном клубе с ним обошлись некрасиво.

– Честно говоря, мне нравится наблюдать за страданиями "Арсенала", – цитирует Goal.com Коула. – Смеюсь над происходящим. В этом клубе я пережил много историй. Мой уход из "Арсенала" получился некрасивым, но ко мне проявили неуважение представители и руководители клуба.

Безусловно, в чем-то был виноват и я, но теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что многие в чем-то были виноваты. Время прошло, я скучаю по ребятам, с которыми играл за лондонцев, это было прекрасное время. Но я перешел в "Челси", выиграл много трофеев и, безусловно, не жалею о случившемся.