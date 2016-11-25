Еще двое бывших футболистов признались, что стали жертвами сексуальных домогательств

Еще двое бывших футболистов Крис Ансуорт и Джейсон Данфорд признались в том, что были жертвами сексуальных домогательств со стороны Барри Беннелла. Ранее экс-игрок "Бэри" и "Шеффилд Юнайтед" Энди Вудворд рассказал в том, что в 1980-х подвергался сексуальному домогательству со стороны специалиста, работавшего в "Крю Александре".

По словам Ансуорта, нередко Беннелл оставался дома в компании двух-трех мальчиков.

- Я никогда не говорил об этом, - приводит BBC слова Ансуорта. - В команде мы тоже не общались на эту тему. Я был изнасилован от 50 до 100 раз. Я не понимал, что происходит, но знал, чего хочу. Мне казалось, что я должен пройти через это. Знал, что это неправильно, но пошел с ним.

Данфорд, который также отказался от своего права на анонимность, рассказал, что Беннелл домогался до него в лагере после футбольного турнира.

- Я послал его, - сказал Данфорд. - После чего ударил. Он обещал не мстить, но я не забуду его взгляд.

После этого инцидента Беннелл перестал включать его в состав команды. По слова Данфорда, никто из игроков, которые подверглись домогательствам, не стали профессиональными игроками по вине тренера.