Эриксен принес "Тоттенхэму" победу над "Кристал Пэлас"

"Тоттенхэм" обыграл "Кристал Пэлас" (1:0) в матче 28-го тура чемпионата Англии. Победный мяч в концовке второго тайма забил полузащитник Кристиан Эриксен. Для датского футболиста этот мяч стал восьмым в этом сезоне премьер-лиги.

Благодаря этой победе лондонцы вновь сократили отставание от идущего первым "Челси" на четыре очка. "Пэлас" занимает 12-е место в таблице.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

28-й тур

"Кристал Пэлас" – "Тоттенхэм" – 0:1 (0:0)

Гол: Эриксен, 78 (0:1).

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Сако (Дилейни, 57), Келли, Уорд, Шлупп, Макартур (Кабай, 64), Таунсенд, Заа, Панчеон, Миливоевич, Бентеке (Кэмпбелл, 81).

"Тоттенхэм": Ллорис, Фертонген, Алдервейрелд, Уокер, Дэйвис, Дембеле (Сиссоко, 46), Ваньяма (Сон Хын Мин, 46), Эриксен, Дайер, Алли (Триппьер, 90+6), Кейн.

Предупреждения: Ваньяма, 26. Уокер, 47. Кейн, 60. Уорд, 66. Миливоевич, 79. Заа, 90+7.

Судья: Мосс.

26 апреля. Лондон. Стадион "Selhurst Park".