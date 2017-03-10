Экс-игрок "Вест Хэма" и "Лестера" Ньютон вошел в число самых разыскиваемых преступников

Британская полиция включила бывшего игрока "Вест Хэма" и "Лестера" Шона Ньютона в число самых разыскиваемых преступников. Как сообщает Daily Star, 41-летний футболист, который ранее получал дисквалификацию за употребление наркотиков, был обвинен в краже со взломом в марте прошлого года. Однако в октябре он не явился на вызов в суд. Полиция занялась его поисками, которые пока не увенчались успехом.

Ньютон завершил карьеру в 2008 году. Ранее он также играл за молодежную сборную Англии.