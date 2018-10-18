Эден Азар: "Сарри говорит, что я могу забивать по три мяча в каждом матче"

Полузащитник "Челси" Эден Азар доволен тем, как играет команда под руководством Маурицио Сарри. По словам бельгийца, лично он стал играть гораздо лучше, чем раньше.

– Мы и раньше знали, что Сарри фантастический тренер, – цитирует Metro Азара. – И он показал, что входит в число лучших в мире. Мы играем очень хорошо, много забиваем, создаем моменты. Когда он пришел в команду, сразу вселил в меня уверенность и сказал, что хочет сделать меня одним из лучших игроков мира. Он всегда говорит мне, что я могу забивать по три мяча за матч. Это сложно, но я делаю все возможное.