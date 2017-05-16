Джон Терри: "Челси" должен сохранить настрой на финал Кубка Англии"

Капитан "Челси" Джон Терри после матча 28-го тура чемпионата Англии с "Уотфордом" (4:3) подчеркнул, что испытывает смешанные чувства после забитого гола и допущенной ошибки. Он отметил: команда должна сохранить боевой настрой на финал Кубка Англии, который состоится 27 мая. Соперников "синих" будет "Арсенал".

– Это была сумасшедшая минута, – приводит BBC слова Терри. – Я забил гол, но сразу после этого сделал ошибку. Смешанные чувства. Тем не менее, очень рад своему голу и победе. Нужно сохранить настрой на финал Кубка Англии.