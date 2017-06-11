Джон Стоунс: "Разочарован первым сезоном в "Манчестер Сити"

Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунс отметил, что в минувшем сезоне команда не смогла достичь поставленных целей. Отметим, что сезон-2016/17 стал первым для главного тренера "горожан" Хосепа Гвардьолы, в котором он не выиграл ни одного трофея.

– Разочарован первым сезоном в "Манчестер Сити", поскольку у нас настолько хорошая команда и очень высокая планка, которую достигнуть мы не смогли, – цитирует Mirror Sport Стоунса. – Вся команда уверена, что мы могли достичь большего. Лично я мог лучше проявить себя в некоторых играх, но критика общественности меня не беспокоит. Для меня важно мнение тренера, одноклубников и членов моей семьи.