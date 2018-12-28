Джо Коул станет тренером в академии "Челси"

Бывший полузащитник "Челси" Джо Коул станет тренером в академии "синих", информирует официальный сайт лондонского клуба. 37-летний специалист приступит к работе в 2019 году.

- С возвращением, Джо! - сообщается в официальном Твиттере "Челси".

We are pleased to confirm that Chelsea legend Joe Cole will return to the club in 2019 as a technical academy coach.



Welcome back, Joe! 👍https://t.co/dPjQchgpNl – Chelsea FC (@ChelseaFC) 28 декабря 2018 г.

Коул объявил о завершении карьеры в ноябре 2018 года. Он выступал в таких клубах, как "Вест Хэм", "Челси", "Ливерпуль" и "Астон Вилла".

В составе "Челси" Коул трижды становился чемпионом Англии, а также три раза выигрывал Кубок этой страны.

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