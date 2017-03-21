01:58 | ФУТБОЛ — Англия

Джейми Варди: "Я получаю угрозы каждую неделю после увольнения Раньери"

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Нападающий "Лестера" Джейми Варди сообщил, что постоянно получает угрозы в своей адрес после увольнения с поста главного тренера Клаудио Раньери. Он подчеркнул, что люди угрожают и его жене Ребеке, в том числе на улице. По мнению фанатов, Варди причастен к отставке итальянского специалиста. Тренер покинул клуб в феврале - спустя девять месяцев после исторической победы в чемпионате Англии. В СМИ появлялась информация о том, что причиной послужило недовольство некоторых футболистов, однако действующий наставник "лис" Крэйг Шекспир это опровегает.

- Это ужасно, - приводит BBC слова Варди. - Я читал историю о том, что я участвовал в каком-то заговоре после матча с "Севильей". А я целых три часа проходил допинг-контроль. Но люди подхватили это, и теперь я получаю угрозы смерти. Они угрожают семье, жене, детям.

Это печально, но я видел много лживых обвинений. Мы, футболисты, ничего не можем с этим поделать. Нам остается лишь концентрироваться на своей игре.

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Материалы REN-TV

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