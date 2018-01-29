Джеко не перейдет в "Челси", Эмерсон отправился в Лондон на медосмотр

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко не перейдет в "Челси" в зимнее трансферное окно, сообщает GianlucaDiMarzio.com. По информации источника, стороны не смогли согласовать детали сделки.

Как утверждает Sky Sports, переход сорвался из-за того, что клуб из Лондона оказался не готов удовлетворить финансовые требования 32-летнего боснийца. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что "Челси" предлагал форварду годовую зарплату в размере 8 миллионов евро в год после вычета налогов.

Вместе с тем, защитник римлян Эмерсон, в услугах которого также были заинтересованы "синие", уже вылетел в Лондон для прохождения медицинского обследования. Ожидается, что итальянский клуб получит за 23-летнего бразильца 20 миллионов евро, еще 8 миллионов "волки" смогут получить в виде бонусов.