Джан – о матче с "Манчестер Сити": "Даже не могу представить, сколько километров мы пробежали"

Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан рад победе над "Манчестер Сити" в матче 23-го тура чемпионата Англии. По словам хавбека, каждый из футболистов "красных" проделал отличную работу.

Напомним, что для "горожан" данное поражение стало первым в премьер-лиге и вторым в текущем сезоне.

– Мы были лучше, если говорить о прессинге. Не стоит забывать, что мы играли с "Манчестер Сити" и опережали их на шаг, – приводит Liverpool Echo слова Джана. – Каждый проделал отличную работу. Даже не могу представить, сколько километров мы пробежали. Соперники будут больше уважать нас, если видели этот матч. Мы же станем более уверены в своих силах.