Дубль Ярмоленко принес победу "Вест Хэму" над "Эвертоном"

"Вест Хэм" победил "Эвертон" в матче пятого тура чемпионата Англии со счетом 3:1. 82 минуты в составе победителей отыграл украинский вингер Андрей Ярмоленко. Он отметился дублем и желтой карточкой. Ярмоленко впервые отметился результативными действиями в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии.

"Вест Хэм" набрал первые три очка и поднялся на 16-е место в турнирной таблице. "Эвертон" с 6 баллами располагается на 10-м месте.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

5-й тур

"Эвертон" - "Вест Хэм Юнайтед" - 1:3 (1:2)

Голы: Ярмоленко, 11 (0:1). Ярмоленко, 31 (0:2). Сигурдссон, 45+2 (1:2). Арнаутович, 61 (1:3).

"Эвертон": Пикфорд, Динь, Зума, Кенни, Холгейт, Шнейдерлен (Бернард, 44), Сигурдссон, Гей, Уолкотт (Лукман, 77), Дженк (Ньясс, 69), Калверт-Льюин.

"Вест Хэм": Фабяньски, Сабалета, Масуаку, Бальбуэна, Диоп, Райс, Нобл (Санчес, 71), Обианг, Арнаутович (Антонио, 64), Ярмоленко (Снодграсс, 82), Фелипе Андерсон.

Предупреждения: Калверт-Льюин, 18. Масуаку, 40. Ярмоленко, 51. Сабалета, 53. Райс, 75. Снодграсс, 90+1. Бернард, 90+4.

Судья: Аткинсон.

16 сентября. Ливерпуль. Стадион "Goodison Park".