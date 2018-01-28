Дубль Батшуайи помог "Челси" выйти в 1/8 финала Кубка Англии

"Челси" дома разгромил "Ньюкасл" (3:0) в матче 1/16 финала Кубка Англии. В составе победителей дублем отметился Миши Батшуайи, еще один точный удар на счету Маркоса Алонсо.
Соперник команды Антонио Конте станет известен по итогам жеребьевки, которая состоится 29 января.
Кубок Англии
1/16 финала
"Челси" - "Ньюкасл" - 3:0 (2:0)
Голы: Батшуайи, 31 (1:0). Батшуайи, 44 (2:0). Алонсо, 72 (3:0).
Судья: Френд.
28 января. Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/cup/2017-2018/playoff/