Дубль Батшуайи помог "Челси" выйти в 1/8 финала Кубка Англии

"Челси" дома разгромил "Ньюкасл" (3:0) в матче 1/16 финала Кубка Англии. В составе победителей дублем отметился Миши Батшуайи, еще один точный удар на счету Маркоса Алонсо.

Соперник команды Антонио Конте станет известен по итогам жеребьевки, которая состоится 29 января.

Кубок Англии

1/16 финала

"Челси" - "Ньюкасл" - 3:0 (2:0)

Голы: Батшуайи, 31 (1:0). Батшуайи, 44 (2:0). Алонсо, 72 (3:0).

Судья: Френд.

28 января. Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж".