Дочь Оуэна очень странно поздравила отца с днем рождения. Видео

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн выложил видео с поздравлениями от дочери с днем рождения. 15-летняя девочка, поздравляя отца с 39-летием, попыталась нанести ему несколько ударов кулаками, после чего повалила его на пол.

Пользователи Твиттера обратили внимание на ролик и вдоволь поиздевались над футболистом. Один читатель написал: "Странно, что ты прошел через это без травмы подколенного", намекнув на частые повреждения игрока. Еще один придумал "скандальный заголовок" для СМИ: "Майкл Оуэн сделал захват головы дочери за то, что та поздравила его с днем рождения". Также были шутки про не самые лучшие комментаторские способности Оуэна: "Наверное, она послушала твой репортаж".