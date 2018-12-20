Деле Алли: "Тоттенхэм" показал сильную игру в матче с "Арсеналом"

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли после победы над "Арсеналом" в матче 1/4 финала Кубка лиги (2:0) отметил, что игра была важной. Англичанин забил второй гол своей команды.

- Мы знали, насколько важно сегодня выиграть, это большое испытание, - цитирует BBC Алли. - В конце концов, "Тоттенхэм" показал сильное выступление. Сон - страстный парень, он один из самых быстрых игроков, которых я видел. У меня не было сомнений, что онзабьет. Когда я забивал, знал, что мне нужно рассчитать время бега и сохранить самообладание.