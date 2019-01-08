Нападающий "Борнмута" Джермейн Дефо стал игроком "Рейнджерс". Шотландский клуб арендовал 36-летнего англичанина на 18 месяцев.

- Это большой футбольный клуб, который предоставил мне возможность проявить себя, - сказал Дефо в интервью клубной пресс-службе. - Я столько лет играл в английской премьер-лиге, поэтому решил принять новый вызов.

В текущем сезоне Дефо провел 8 матчей за "Борнмут" и не отметился результативными действиями.

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