Нападающий "Борнмута" Джермейн Дефо стал игроком "Рейнджерс". Шотландский клуб арендовал 36-летнего англичанина на 18 месяцев.
Your New Number Nine 🔥@IAmJermainDefoe pic.twitter.com/r9UiQLBAij– Rangers Football Club (@RangersFC) 8 января 2019 г.
- Это большой футбольный клуб, который предоставил мне возможность проявить себя, - сказал Дефо в интервью клубной пресс-службе. - Я столько лет играл в английской премьер-лиге, поэтому решил принять новый вызов.
В текущем сезоне Дефо провел 8 матчей за "Борнмут" и не отметился результативными действиями.
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