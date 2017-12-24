11:58 | Футбол — Англия

Дефо получил перелом лодыжки

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Нападающий "Борнмута" Джермейн Дефо пропустить длительный период в связи с травмой лодыжки. Как сообщает пресс-служба английского клуба, форвард не сможет играть от 8 до 10 недель.

Футболист получил травму во время четвертьфинала Кубка лиги против "Челси" (1:2). Дефо получил повреждение на 17-й минуте встречи и не смог продолжить матч.

В этом сезоне 35-летний англичанин провел 15 матчей в чемпионате Англии и забил три гола.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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zako35

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